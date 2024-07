Finalistka MasterChefa z Luko Jezerškom odhaja v Pariz (Suzy)

Enaindvajsetletnica iz Rogoze je v velikem finalu letošnjega tekmovanja MasterChef Slovenija osvojila drugo mesto. Nekdanja dijakinja Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška Maribor in diplomantka Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor želi po koncu jubilejne sezone odpreti lastno slaščičarno z monoporcijskimi torticami, še prej bo z ekipo Luke Jezerška odpotovala na olimpijske igre v Pariz, kjer se bo dokazovala tudi na slanih jedeh. V deseti sezoni je sodnike večkrat pustila odprtih ust. Klara še posebno rada ustvarja slaščice in je širni Sloveniji iz oddaje v oddajo doka...