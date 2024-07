Filmskemu zvezdniku je srce ukradla 25 let mlajša lepotica (Suzy)

Zvezdnik Gerard Butler je ponovno našel srečo v ljubezni. Štiriinpetdesetletnega škotskega igralca je namreč očarala 25 let mlajša manekenka Penny Lane. Objektivi so parček ujeli na sprehodu po londonskem Primrose Hillu. Penny je bila letos proglašena za nov obraz revije Sports Illustrated, kot manekenka pa je sodelovala že z mnogimi velikimi modnimi znamkami, kot so Dolce & Gabbana, Armani, Balmain, SKIMS, Burberry in Intimissimi. O njenem ljubezenskem življenju ni veliko znanega, Gerard je bil pred Penny v daljši zvezi z notranjo oblikovalko Morgan Brown, povezovali so ga tudi z romunsko manekenko Madalino Gheneo in igralko Jennifer Aniston.

Penny Lane se je z manekenstvom začela ukvarjati že pri 16 letih, a jo je zgodnja kariera pripeljala do nezdravega odnosa do telesa, zato se je za nekaj časa umaknila iz modnega sveta. FOTO: Profimedia

Vse življenje ga sicer spremlja sloves zagrizenega samca, saj je nekoč izjavil, da je le s težavo v zvezi. Razloge za to je pripisal delu, ki ga opravlja, in nenehni pristnosti v medijih. »Nihče mi nikoli ni rekel, da moram imeti samo eno razmerje. Morda mi je usojeno biti z nekaj dekleti v krajših zvezah,« je izjavil v enem od intervjujev.