Energijska napoved 2021: za nekatere bo vse v redu, za druge pa ...

Mnogi si želijo imeti kroglo, v katero bi lahko pogledali, kaj nas čaka v prihodnosti. Pa vendar so stvari veliko globlje ali – kot so v resnici vedno v duhovnosti – enostavne. Kaj nas torej čaka? Dejstvo je, da se morajo ljudje prebuditi, kar se v prihodnjem letu bodo. Resnica bo začela prihajati na dan in pomagala jim bo začeti raziskovati, kdo so v resnici. Medtem pa boste tisti prebujeni naredili velik skok v razvoju. Pojavil se bo velik razkorak v realnosti med tistimi, ki bodo še vedno videli dramo na vsakem koraku in se bodo upirali, in tistimi, ki že prebujajo v sebi univerzalne zakone (mimogrede, pišem že drugo ...