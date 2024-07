Ena najbolj legendarnih slovenskih skladb praznuje: 20 let od zmage na MMS (Suzy)

Leta 2004 je skupina Atomik Harmonik na festivalskem odru v Portorožu občinstvo dvignila na noge s skladbo nenavadnega naslova in nagajivega besedila. Brizgalna brizga je postala zmagovalna pesem po izboru gledalcev, štiričlanska zasedba, ki so jo sestavljali Jani Pavec, Dejan »Frai Toni« Čelik, Špela Grošelj in Špela Kleinlercher, pa je osvojila in razdelila Slovenijo. Nekateri so nad njimi vihali nosove, drugi so jih naravnost oboževali, a eno je gotovo – še danes se jih spomnijo prav vsi.

Atomiki radi obujajo spomine na 17. julij, ko so na odru zmagoslavno dvignili roke v zrak. Špela Grošelj nam je dvajset let po zmagi zaupala, da še sama ne more verjeti, da je minilo toliko let od trenutka, ki je skupino dobesedno izstrelil med zvezde. Domžalčanka je bila takrat radovedna in energična 19-letnica, ki so jo mediji v trenutku vzljubili zaradi njenega iskrivega nasmeha in odprtosti, njena pot pa je bila vse od takrat bogato nagrajena z različnimi glasbenimi festivali doma in v tujini.

Skupina je v vseh teh letih zamenjala kar nekaj članov, v izvirni zasedbi pa so se na odre vrnili leta 2022.