Elen Batista Štader: Stvari nikoli niso črno-bele, ampak pisane (Suzy)

Danes se Elen Batista Štader smeji, ko se spominja, zakaj se je pred toliko desetletji odločila za študij novinarstva. Želela si je študirati na fakulteti, ki v svojem predmetniku ne bi imela fizike in kemije. Družboslovka po duši se v srednji šoli še ni zavedala pomena novinarstva. Nato pa je imela srečo, da je po naključju zašla na takrat še FSPS – smer novinarstvo in mimogrede odkrila ljubezen svojega življenja, ki traja še danes. Začela je na TV Koper - Capodistria, od koder je počasi napredovala, a se je po tisti epizodi s koncem vodenja Dnevnika vrnila med koprske kolege, s katerimi se odlično razume.

Zaupali so ji vodenje prve prenovljene Arene.

Znanje in široka razgledanost sta nujni

Vedno je zagovarjala strokovnost in profesionalnost. »Dober novinar mora najprej zelo veliko vedeti. Znanje in široka razgledanost sta nujni. Dobro mora poslušati in vedeti, kje dobiti vse potrebne informacije. Stvari nikoli niso črno-bele, ampak so pisane. Potrebnega je veliko truda, da so informacije točne. Druga ključna lastnost novinarja pa je poštenost! Integriteta novinarja je bist­vena. Težko jo je v tem norem svetu ohraniti, vendar sem prepričana, da se velika večina novinarjev tega zaveda in svojo integriteto negujejo kot največji zaklad. Včasih je treba stvari objaviti take, kot so, ne glede na to, da si zapraviš naklonjenost nekoga, da morda koga spraviš v težave, da te celo kdo zaso­vraži. Vse to je del našega vsakdana. Če kot novinar veš, da delaš pošteno, da pišeš resnico, te nič ne more ustaviti,« je prepričana Elen, ki se zaveda zahtevnih razmer na TV Slovenija, in čeprav je imela veliko priložnosti, da bi počela še kaj drugega, se nekako ni mogla odločiti za novo poglavje v svoji karieri. Kajti novinarstvo ima še vedno srčno in strastno rada. Najljubše so ji teme s področja gospodarstva, turizma, gradbeništva, manj so ji blizu socialne. Kljub dolgi kilometrini na televiziji se ji še ni zgodilo, da prispevka ne bi smela objaviti. Vsaj ne na odkrit način.

V prvi novi Areni bo zelo kritična

Od nedavnega se spet vozi iz Kopra v Ljub­ljano. Tokrat so ji zaupali vodenje prve pogovorne oddaje Arena, ki bo do konca leta usmerjena v odpravljanje posledic vremenskih katastrof. S sovoditeljem Janom Novakom bo poskušala raziskati, kje bodo prizadeti v uničujočih poplavah živeli v prihodnje, kdo bo finančno pomagal ljudem v stiski, kdaj se bo začela gradnja nadomestnih nastanitev in kdo bo do njih upravičen. Vprašanja bosta zastavljala strokovnjakom in predstavnikom pristojnih ustanov, ki bodo gostovali v studiu. Novinarji informativnega programa pa bodo preverjali, kako poteka popoplavna obnova, kje se zatika in zakaj ter kaj bi bilo še treba storiti, da bomo kot družba solidarni, učinkoviti in usmerjeni v prihodnost.