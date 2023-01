Solze, smeh, veselje, zmaga. Teden dni pred tem pa strah, bolečina, odstop. To je življenje in čustveni vrtiljak, ki ga zmorejo le najboljši in doživijo le izbrani. Med njimi je tudi nasmejana šampionka izpod Pohorja. Ko je padla na smuku v St. Antonu, je številnim zastal dih. Pa ne že spet ona, se je slišalo po slovenskih domovih. A je bila, žal, res spet Ilka. Pravijo, da velika bremena dobivajo na ramena tisti, ki so jih sposobni nositi, in ona je očitno med njimi. Slab teden po padcu si je namreč prismučala ne le stopničke, pač pa celo zmago. Morda je svoje s čarobnostjo dodala še Cortina ...