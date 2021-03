Konec leta 2020 pa je iz Rima prejela klic, ki ji je vse postavil na glavo in jo izstrelil med največje igralske zvezde pri naših sosedih. V intervjuju nam je zaupala, katero vlogo je dobila brez posrednikov in kakšno je njeno življenje zdaj, ko jo spremljajo milijoni ljudi. Predanost in zagnanost soigralcev in soigralk jo neznansko motivirata. Pisalo se je leto 2017, ko je vloga Irene Laro Komar iz pri nas skoraj neznane igralke izstrelila med zvezde. Navdušila nas je s svojo nadarjenostjo, čutnostjo, lepoto in preprostostjo, hkrati pa je, čeprav je bila v teh letih ena največjih slovenskih z...