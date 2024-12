Dvojno veselje Blaža Švaba (Suzy)

Šef Modrijanov Blaž Švab je 8. decembra obeležil jubilej. V družbi najdražjih, partnerice, novinarke in televizijske voditeljice v jutranjem programu Jutro na Planetu Lare Medved in njunih dveh otrok, sina Leva in hčerke Livi Marie, je praznoval vstop v štirideseta leta, to priložnost pa izkoristil za še eno slavje. Isti dan sta namreč z Laro krstila svojo štirimesečno dojenčico.

Njegova draga se je vrnila na delo. Foto: osebni arhiv/instagram

Blaž, ki trenutno drugih obveznosti razen nastopov z Modrijani nima, ne skriva, da zelo uživa v vsem, kar mu življenje ponuja. Odločil se je namreč, da bo koristil porodniški oziroma očetovski dopust, saj se je njegova najdražja že vrnila na delo. »Lari se je ponudila edinstvena priložnost in sprejela jo je, saj v svojem delu zelo uživa in ima čudovite sodelavce. Zato sem zdaj jaz na očetovskem dopustu, ki bo skupaj trajal 260 dni,« se veseli vseh trenutkov, ki jih bo preživel z drugorojenko.