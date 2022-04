Dunking Devils na obisku pri Luki Dončiću

Skupina Dunking Devils je pred dnevi že tretjič nastopila v domači dvorani Luke Donćiča, v teksaškem Dallasu: »Luka ima veliko obveznosti, si pa vedno vzame vsaj čas za spominsko fotografijo,« so povedali akrobati, ki so koronski leti izkoristili tudi za pripravo novega 90-minutnega dvoranskega šova, s katerim bodo septembra kar štirikrat nastopili v Tivoliju: »To dvorano smo trikrat napolnili ob 15. obletnici, čeprav so vmes minila le tri leta, pa smo v tem času zelo napredovali. Nastopili smo že v več kot 50 državah, a prihajamo iz Slovenije, zato želimo ta šov najprej pokazati doma,« pravi eden od ustanoviteljev, Domen Rozman.

Luka in Dunking Devils – mojstri, ki vsak po svoje navdušujejo po vsem svetu.

Z njimi bo nastopilo tudi kup gostov. Po Dallasu je namreč del ekipe zavil v Kalifornijo, kjer jih je na predstavitvi megatrampolina, s katerim se junija vračajo nad Ljubljanico, obiskal tudi Steve-O iz ekipe Jackass. Po objavah na družabnih omrežjih sodeč je v trenutku postal strasten oboževalec naših akrobatov.