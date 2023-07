Družina Yebuah slavi (Suzy)

Sestri Irena in Leticia sta z nami delili eno najlepših ljubezenskih zgodb, ki so jo pred več kot petdesetimi leti začeli pisati njuni starši. Gospa Vida in gospod Robert Yebuah sta kljub predsodkom v precej drugačnih časih premagala ozkogledost takratne družbe. Dva odtenka kože sta se zlila v eno veliko srečo in danes sta ponosna na vztrajnost ter predanost iskrenim čustvom. Celotna družina se je zbrala, da proslavi njuno brezpogojno ljubezen, ki vztraja tudi takrat, ko je težko. V čast zlati poroki sta obnovila zaobljube in nazdravila še na mnoga leta skupne sreče. »S takšno popotnico smo odraščali. Vsi smo neskončno radostni, da lahko imamo tak vzor. Zlata mami in zlat ati, zelo vaju imamo radi,« sporočata dvojčici, ki dragocene izkušnje o sprejemanju, spoštovanju in zaupanju prenašata na mlajše rodove.