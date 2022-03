Luka Šulić: družina je temelj vsega

Mariborčan Luka Šulić se maja letos na oder v Stožicah skupaj s Hrvatom Stjepanom Hauserjem vrača kot del dua 2Cellos, ki je v zadnjih letih obnorel skoraj vsak kotiček na planetu. Spektakularni dvojec je svoje oboževalce razžalostil s sporočilom, da se poslavljata od skupne kariere, a hkrati je pričakovanje pred njunim koncertom izjemno.

Medtem ko potekajo priprave na ta spektakel, Luka ves svoj prosti čas preživi z družino. Najraje je v družbi žene Tamare in njunih treh otrok, enoletnega Lea, skoraj triletne Hane in Vala, ki bo letos dopolnil pet let. Ponosni očka je po rojstvu prvega sina večkrat poudaril, da je zanj družina temelj vsega.

»Vedno sem si želel imeti otroke,« je iskreno priznal in dodal, da kljub veliki slavi, ki sta jo dosegla s Stjepanom, v življenju ni imel nikoli bizarnih ambicij po svetovni prepoznavnosti.