Drožomanka Anita Šumer: navdušila arabski svet in širi kundalini jogo (Suzy)

»Novembrski obisk Združenih arabskih emiratov je v meni pustil močan spomin in hvaležnost za vse, kar imamo v Sloveniji (narava, pitna voda, čist zrak in svoboda bivanja in izražanja). Udeležila sem se največjega knjižnega sejma v tem delu sveta. Bilo je zelo uspešno, kljub izzivom zaradi premajhnih hladilnikov, neustreznih pripomočkov … Arabci so bili navdušeni nad drožmi in pekovskimi dobrotami. Sama sem čutila precej zatrte ženske energije, kar je v meni vzbudilo jezo in žalost,« pripoveduje Anita, ki je decembra začutila še osamljenost, iskala je smisel življenja, mestoma so jo zagrnile tudi težke, temne misli.

Pokonci jo je držala kundalini joga, katere učiteljica je že od lanskega januarja, v teh dneh pripravlja svoj trimesečni program vadbe. »Prav tako kot vsi rituali, ki jih izvajam, mi ne vzame veliko časa. Ta vrsta joge je nadvse primerna za današnji čas, saj uravnava živčni sistem, krepi telo, odpira srce, umirja um, nas poveže s sabo in svojim središčem, da se znamo pomiriti, prizemljiti, osrediščiti, ko v poplavi impulzov naš um ali živčni sitem nori.«