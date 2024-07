Dopust, ko se je Mojmirju Šiftarju iz MasterChefa spremenilo življenje (Suzy)

V teh vročih dneh mnogi uživajo v poletnih dogodivščinah in si nabirajo moči za nove podvige. Poletje bo še prehitro minilo, česar se zaveda tudi kuharski mojster in sodnik oddaje MasterChef Mojmir Šiftar, ki se je z ženo Anjo odpravil na otok Hvar. Ljubitelj sonca, morja in morskih dobrot je na oddihu obudil spomine na minulo poletje, ko se je njegovo življenje spremenilo čez noč.

Chef v ljubljanski restavraciji Pen Klub je namreč ravno na njemu ljubi plaži na Braču med lanskim dopustom prejel klic s Pop TV in kmalu postal nov član ekipe priljubljene kuharske oddaje.

»Vprašali so me, ali bi se udeležil sestanka in morebiti sodeloval kot gostujoči chef v 10. sezoni oddaje. Zakaj pa ne, sem si rekel, takšnih priložnosti se ne zavrne kar tako. Takrat si niti slučajno nisem predstavljal, da se lahko iz tega razvije kaj več ali da bom kdaj dobil priložnost ter postal eden izmed treh sodnikov v našem največjem kulinaričnem tekmovanju. Dejstvo je, da se v enem letu lahko življenje precej spremeni, res pa je tudi, da je vsaka priložnost lahko dobra in odpira vrata v nekaj novega.«

Letos je na isti plaži obujal spomine na usodni klic.

Prepričan je, da je sprejel pravo odločitev. »Danes lahko rečem, da sem bogatejši za eno izredno, veliko izkušnjo, uspelo mi je pridobiti nova poznanstva, ne nazadnje sem res užival v vsakem izzivu, ki smo ga pripravili,« še pravi 32-letni mojster, ki ima kuharijo v krvi, saj je imela njegova prababica gostilno v Prekmurju.

Mojmir, ki je kot otrok sanjal o poklicih, kot so astronavt, pilot in podobno, je ljubezen do kuhanja začutil po trinajstem letu in danes vsem mladim in radovednim kuharjem svetuje, naj se opogumijo in stopijo korak naprej čim prej. »Spomnite se, da vam ta izkušnja lahko prinese res lepo popotnico za naprej, da je to vaša priložnost, ki vam lahko odpre vrata v nekaj povsem novega,« povabi k prijavi v novo sezono.