Dominik Kozarič: Nov začetek in novi uspešni projekti (Suzy)

Njegov vladar je Sonce, umeščeno v 5. hišo kreativnosti, ljubezni in otrok. V strelcu je, kar mu po eni strani prinaša srečo in ustvarjalne priložnosti, tudi na tujem, po drugi dobro mero optimizma, možnosti za ljubezen in starševstvo v tujini, razgledanost in širok pogled na življenje, svetovljanstvo.

Točka sreče ob Soncu veliko obljublja, tako materialno kot sicer, a ker je v eksaktnem kvadratu z Uranom, Plutonom in Kironom v 2. hiši denarja, se lahko njegovo blagostanje v trenutku obrne, posebno ob slabih, nepremišljenih odločitvah. Izogibati se mora igram na srečo, saj velikim zaslužkom sledi padec. Denarja naj nikomur ne posoja, niti v družinskem krogu. Vlaganja se lahko slabo iztečejo, zato se naj jim odreče. Tudi sam naj si ne dela dolgov, ker ga bodo spravili v velike težave.

Luna je sicer v mogočnem levu, a v 12. hiši, kar kaže, da bo s pozitivno naravnanostjo rešil vse ovire in krize, a za zaprtimi vrati in skril svojo zasebnost pred javnostjo.

Rojstna karta Dominika Kozariča

Selitev na tuje, in to na kraj, povezan z vodo, kamor se lahko umakne ter iz njega črpa navdih, je nakazan z Neptunom kot vladarjem hiše tujine, ki je položen v 4. hišo doma – njegov dom je torej na tujem. Kariera je pod okriljem Marsa, ki je položen v hišo dela in v kozoroga, kar pomeni, da je podjeten, ima poslovno žilico, se zna obdati s pravo ekipo, ki jo vodi.

Partnerica je nakazana z vodnarsko energijo – v tem znamenju ima tako Venero kot vrh partnerske hiše. To pomeni, da potrebuje prijateljski odnos, ki ga ne duši, ne omejuje in v katerem lahko ohrani individualnost ter veliko svobode in časa za ukvarjanje s svojimi projekti. Njegova sopotnica je samostojna, moderna, napredna, odprta, sprejema različnost, lahko si prizadeva za boljši svet in družbo.

Pr. Luna je trenutno v pridni in skromni devici in zapušča finančno hišo. Končuje se soočanje s preteklostjo, postopoma bo lažje zadihal, najbolj od jeseni naprej. Imel bo vse večjo potrebo po ustvarjalnosti in izražanju, na poslovnem področju ga čakajo novi začetki, a projekte, ekipo in način vsakdanjega dela bo moral zastaviti povsem na novo, na kar kaže tr. Pluton, ki v 6. hiši vstopa v vodnarja. Prihaja na Venero, vladarico hiše doma in planet ustvarjalnosti, hkrati pa se pr. Venera, ki je v karti retrogradna, vrača v kozoroga, kar diši po vrnitvi v domovino, selitvi nazaj domov. Nov poslovni začetek obljublja aprilski mrk na vrhu hiše kariere.

Nekaj stvari za nazaj bo sicer še moral urediti, predvsem premoženjskih, zdravstvenih, poslovnih, saj ga pomladi čaka Saturnov povratek, ki prinaša soočanje z realnostjo in urejanje zadev, ki se jim je izogibal. Vse leto bo prisiljen delati red na vseh področjih, lahko pa se veseli jeseni, ko ga čaka Jupitrov povratek, ki prinaša srečo, uspeh, zadovoljstvo, obilje, potovanja, ljubezen in nove priložnosti.