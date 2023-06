Dobra vila Maja: Zaslužite si le najboljše (Suzy)

V življenju ne ustvarimo želenega, ker naša frekvenca in vibracija nista usklajeni s frekvenco in vibracijo želje. Pa vendar, zakaj potem kljub razumevanju prve povedi ne znamo spremeniti stvari oz. ustvariti želenega? Opazila sem, da ustvarim želeno samo takrat, ko v to stoodstotno verjamem. Takrat nikjer ne najdem kančka dvoma. V resnici si takrat sploh ne želim več, ampak preprosto vem, da lahko vzamem s svoje 'knjižne police', kjer je zloženo vse, kar si zaželi moja domišljija. Seveda bo kakšen dvomljivec v tem trenutku sprožil misel: 'Ja, seveda – ustvarim lahko kar koli – pfff!' Se spomn...