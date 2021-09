Dobra vila Maja: Si svetloba – od vedno, za vedno

Veliko ljudi si želi spremeniti življenje, pozabljajo pa, da se na Zemlji sprehajajo skozi različne realnosti. Kaj to pomeni? Zagotovo ste se že srečali z dejstvom, da obstaja več realnosti hkrati – poznamo 3., 4., in 5. dimenzijo. V 3. dimenziji so za vse krivi drugi, vlada boj za obstanek in veliko je negativnega. V 4. dimenziji spoznamo svet polarnosti, dobro in slabo, pozitivno in negativno, svetlobo in temo – se pravi, spoznamo dva pola. Medtem ko je svet enosti 5. dimenzija. Tukaj so doma povezanost, ljubezen, harmonija, veselje, zabava, sočutje, odpuščanje, zaupanje, potrpež...