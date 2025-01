Velikokrat mi ljudje pravijo, da jih testira vesolje. Kaj pa če danes pogledamo to malo drugače ... Si res želite napredovati? Spremeniti stvari? Torej je vse skupaj samo odgovor na vaše želje. V resnici sami ustvarjate okoliščine, da v sebi nekaj spremenite in pridete do želenega. Testirate svoj pogum in odločnost. Testirate svoje zaupanje in vero v stvari. Zapomnite si, da kreacija v peti dimenziji poteka iz sekunde v sekundo, kar pomeni, da tam ni nobene gotovosti. To pomeni, da začnite končno verjeti. Saj veste – verjemite in videli boste! V tem letu gre za zaupanje in edina gotovost je, ...