Veliko se govori o peti dimenziji in enosti. Poglejmo, kaj peta dimenzija v resnici sploh je. Peta dimenzija je most med četrto in šesto dimenzijo, je ravnovesje med dvema poloma. Enost v resnici pomeni, da uravnotežimo dva pola. Kaj mislim s tem? Ste že opazili, da vam pri delu na sebi velikokrat uhaja na eno ali drugo stran? Na začetku padeš v pol, na katerem se res nimaš rad, potem v pol, na katerem zaradi odločitve po ljubezni do sebe pretiravaš. Ali poglejmo delo na sebi. Sprva pretirano delamo na sebi, nato pademo v pol, ko nič ne delamo. Ravno nihanje med dvema poloma je četrta dimenz...