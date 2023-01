Velikokrat me ljudje vprašajo, zakaj stvari ne delujejo oz. kdaj se jim bo spremenilo življenje. Delo na sebi je tek na dolge proge. Bližnjic ni, ne obstajajo in ne delujejo. Čisto vsakemu ob tem vprašanju povem, da se bo lotil spremembe, ko bo imel dovolj počasnih/negativnih čustev. Sama sem začela spreminjati stvari, ko sem imela dovolj trpljenja in bolečine – z mnogimi je enako. Pride dan, ko imaš preprosto dovolj in greš v globino, v telovadnico, vpišeš se na fakulteto, narediš diplomo, se lotiš diete itd. Kaj je pomembno pri tem 'dovolj imam'? Odločiš se! S tem se predaš in ...