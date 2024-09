Veste, kdaj sem postala srečna? Ko sem spustila trikrat P (pričakovanja, prepričanja in pomembnost). S tem sem se osvobodila iluzij. Posledično nimam več občutka, da me je nekdo pustil na cedilu, ne počutim se več zavrnjene, razočarane, izdane, prevarane itd. Samo spustila sem svoje zmotne predstave, posledično drugače vidim okolico. Življenje sem spremenila, ko sem razumela, da moja bolečina, nezadovoljstvo in trpljenje izvirajo iz navezanosti. Ko sem razumela, sem začela spuščati in se osvobodila. Življenje sem spremenila, ko sem izpustila iluzije sveta, ki sem si ga ustvarila v svoji glav...