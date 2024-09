V življenju srečamo čisto vse ljudi z razlogom in namenom. Vse nas nečesa uči oz. spominja. Prav vse. Privlačimo jih zaradi svojih lekcij in vse pride v naše življenje zaradi nas. Čisto vse ljudi najprej vedno zaznamo na višjih energijskih ravneh, šele potem na nižjih s svojimi fizičnimi čutili. Naš energijski sistem je zelo dovršen in lahko energijsko beremo druge ljudi. To branje bi lahko opisali kot občutek, ne čustvo, morda bo komu tudi bližje beseda intuicija. Duša ne išče zunanje izkušnje – vedno išče notranjo izkušnjo. Notranja izkušnja je vedenje, kako neka lekcija energijsko deluje. ...