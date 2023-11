Divja jesen Vida Valiča: razpet je med gledališčem in očetovstvom

»Vesel sem, da so ob mojem nastopu dvorane polne, saj zelo uživam v svojem delu. Ob jubilejni predstavi pa pripravljam posebno presenečenje, obiskovalce bom še dodatno pocrkljal s torto. Dovolj bo velika za vse,« se nagajivo muza komik, ki pridno pripravlja nove projekte, veliko časa pa posveča tudi družinskemu življenju, saj uživa v vlogi očeta.

»Hčerka je sedaj stara leto in pet mesecev in spi vso noč, kar pomeni, da sva jaz in moja draga dobila nazaj svojo razumnost. Tamala že hodi in moram priznati, da kakor je luštno, da hodi, pogrešam čase, ko si jo lahko našel tam, kjer si jo pustil. Zelo rada tudi 'štefnari' in premika stvari okoli po bajti. Zadnjič sem skoraj opral dezodorant skupaj z oblekami, pa zjutraj, ko sem bil ves zaliman, skuhal tupperware v loncu in podobno,« se smeji zabavnejšim platem očetovstva.