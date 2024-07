Z julijem vstopamo v naslednjih šest mesecev leta 2024. Sedem je zlitje števila štiri, ki predstavlja fizični svet, in števila tri za duhovni svet. Oba svetova bo treba uskladiti, saj je Hermesov zakon 'tako spodaj kot zgoraj in tako zgoraj kot spodaj' temelj človeškega obstoja na Zemlji. Portali 7/7 so portali čudežev, magije in manifestacije, a vstop v 7. dimenzijo zavesti se zgodi le, če to dimenzijo vibracijsko oddajamo. Oddajamo pa jo samo, če jo že živimo, in to ne v glavi, ampak prizemljeni na Zemlji, s konkretnimi dejanji in v skladu s srcem in zakoni življenja. Kaj bomo naročili? Ju...