Dana Ilić (MasterChef Slovenija) sanja o kuhinji na kolesih (Suzy)

Peintridesetletnica iz Ljubljane je v eni izmed oddaj sodnike pustila odprtih ust z burgerjem, kot ga v desetih sezonah še niso jedli. Večkrat je dokazala, da je izvrstna in vešča kuharica, ki se ne ustraši nobenega izziva. Želi si, da bi se nekega dne ukvarjala zgolj s kulinariko, do takrat pa bo opravljala službo, v kateri tudi sodelavke in sodelavce razvaja z dobrotami, ob katerih so se gledalkam in gledalcem pred malimi zasloni cedile sline.