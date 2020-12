Čutna Nina Gazibara

Samozavest urejene dame je skrita.

Ob častitljivem jubileju slovenskega izdelovalca spodnjega perila so iz arhivov izbrskali fotografijo naše prelestne manekenke. Ni skrivnost, da jes svojo osupljivo lepoto že od vsega začetka burila moško domišljijo. A ko se je pojavila v posebej oblikovanem nedrčku, je završalo. Ne samo med oboževalci, ampak predvsem med ženskami, ki so želele blesteti v perilu, kakršnega je oglaševala takratna miss Slovenije.Čutna, ženstvena in zapeljiva, brez odvečne opolzkosti je nagovarjala Jugoslovanke, naj poskrbijo za dobro počutje in brez slabe vesti smuknejo v perilo, saj je samozavest urejene dame skrita tudi pod obleko. Že takrat je bila brez zadržkov do estetske razgaljenosti in bil bi greh, če bi skrivala to zavidanja vredno telo.