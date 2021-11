Čudovita Paris Hilton

Dedinjo Paris Hilton smo vajeni videvati v oblačilih, ki so sicer pogosto očarljiva in ljubka, a bi jih težko označili za elegantna. Oboževalci, pa tudi privoščljivci in opravljivci, so zato nestrpno čakali na dan Parisine poroke in se spraševali, kakšna bo nevestina oprava. A če je kdo mislil, da jim bo 40-letna svetlolaska dala kak razlog za kritiko in posmehovanje, se je zelo zmotil.

Ugibanja, kakšna bo poročna obleka, je še podžgala obleka, ki jo je zvezdnica tik pred poroko nosila na rdeči preprogi.

Nekdanja resničnostna zvezdnica, danes pa uspešna poslovna ženska je na poroki s poslovnežem Carterjem Reumom blestela v čudoviti klasični poročni obleki s podpisom slavnega oblikovalca Oscarja de la Rente. Z obleko, ki jo je nosila na razkošnem obredu na Bel Airu, ji je pomagala razvpita Kim Kardashian. Kim, ki je kot garderoberka pri Paris začela kariero, je namreč njena dolgoletna prijateljica, na poroki pa je skrbela, da je bila nevestina tančica ves čas na svojem mestu.

Paris je na svoj veliki dan sicer nosila tri različne kombinacije oblačil, eno od njih pa je bilo povsem v njenem slogu, neonsko rožnata poročna obleka in sončna očala z okvirji v obliki srčkov.