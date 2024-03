Človeku pomagam videti svetlo plat (Suzy)

Od nekdaj jo je zanimalo, zakaj se nam dogajajo težke reči. Kljub temu je postala ekonomistka, uspešna menedžerka, dokler je nista kronično nezadovoljstvo in onkološka diagnoza spomnila na njeno mladostno strast. »Tedaj sem od prijateljice prvič slišala za djotiš. Zavibriral mi je zven besede, tako sem ga začela odkrivati,« se spominja. FOTO: Jože Suhadolnik »Predstavljajte si, da bi šli na potovanje brez zanesljivih podatkov o poti in cilju, brez zemljevida ali navigacije in informacij o vremenu. S tem se opremimo, da bo potovanje čim bolj prijetno in brez nevšečnosti. Kaj pa, ko gre za naš...