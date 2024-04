Članica slovenske glasbene skupine bo dahnila da (Suzy)

Čeprav njen dragi ni glasbenik, jo močno podpira na njeni poti, nam je zaupala Hermina Matjašič, članica skupine Chicas, in dodala, da se ji niti malo ni sanjalo, da ji njene prijateljice pripravljajo nepozabno presenečenje. »Z dragim sem šla na kolo in še na misel mi ni prišlo, da je to finta in da me moja dekleta pravzaprav čakajo z dekliščino! Bilo je res veliko presenečenje.«

S transparentom, harmoniko in drugimi pripomočki so proslavile njen samski stan. FOTO: osebni arhiv

Organizirale in pripravile so jo mjavkice Jasmina Kališnik, Maša Frece, ki sta njeni sopotnici v skupini Chicas, ter mjavkica Veronika Vadlan. »Pri organizaciji so se res zelo potrudile. Moj dragi je moral to ves teden skrivati pred menoj, kar še zdaleč ni bilo lahko.«

Čudovite vrtnice je vsem dekletom na dekliščini podarila Herminina prijateljica Karmen. FOTO: osebni arhiv

In kaj vse so ji pripravile glasbene prijateljice? »Naredile so čudovit transparent, seveda so poskrbele za ustrezno garderobo in ostale pripomočke. Naša Lucija Župevc, članica skupine Chicas, je zaigrala na harmoniko, dan so mi prijateljice nato popestrile še z različnimi šaljivimi igrami in vprašanji, na katera je moral odgovarjati tudi moj dragi. In neverjetno je bilo spoznanje, kako zelo dobro se poznava, saj so bili najini odgovori skoraj identični,« nam je še razkrila bodoča nevesta.

Glasbenica je šla na kolo, a ni slutila, kakšen dan jo čaka FOTO: osebni arhiv

Dogajanje je še popestril znani stand up komik, doma iz Zgornje Savinjske doline, Klemen Bergant. »Seveda je bil odličen,« je zatrdila. A presenečenj s tem še ni bilo konec, saj so se zvečer odzvale povabilu na 40. rojstni dan modrijana Roka Švaba in tako presenetile še njega.

Veselja kar ni bilo konec ... FOTO: osebni arhiv

»Vsem puncam sem zelo hvaležna za nepozabno dekliščino. Še posebno je vse presenetila prijateljica Karmen, ki je vsaki podarila čudovito vrtnico. Zdaj se bodo začele resne priprave na poroko, ki bo zelo hitro tu. To bo zame gotovo eden najsrečnejših trenutkov v življenju,« je za revijo Suzy še dejala Hermina, ki se je pred šestimi leti z violino predstavila v šovu Slovenija ima talent, zdaj pa nanjo igra v skupini Chicas.