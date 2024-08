Članica Bepop z družino na rajskih plažah, srečali so se tudi z osupljivo zgodovino (Suzy)

»Najprej smo jo mahnili na Krf, ki smo ga prečesali po dolgem in počez. Če imaš s sabo prijatelje, ki v Grčiji še sploh niso bili, se potrudiš po najboljših močeh in pričaraš tisto, kar mojo družino skoraj vsako leto privabi nazaj,« Alenka opiše začetek njihove grške pravljice.

Postavna pevka ne skriva navdušenja nad grškimi plažami, kjer se je počutila kot v raju. FOTO: osebni arhiv

Po nekaj dneh so zapustili Krf in obiskali Kefalonijo, kjer je pevka praznovala rojstni dan. »Nato smo se sami odpravili na Zakintos, ki smo ga raziskovali tako na kopnem kot po vodi. Najeli smo namreč manjšo barčico, obiskali otok želvic, snorkljali in reševali zagozdeno sidro,« se namuzne ob spominih na nedavne dogodivščine.

Pevka je v Grčiji v družbi najdražjih praznovala 41. rojstni dan. FOTO: osebni arhiv

S partnerjem Primožem ter hčerkama Alino in Ano se bodo nedvomno še vrnili v Grčijo, ki jo imajo vsi zelo radi. FOTO: osebni arhiv

Kmalu je sledilo ponavljanje zgodovine, saj je družina obiskala grško prestolnico, ki jih je pustila odprtih ust. »Povzpeli smo se na Akropolo, občudovali olimpijsko baklo v muzeju stadiona Panathenaic in se sprehajali po čudovitih ulicah Aten. Najbolj od vsega me je navdušil Zakintos, ki sem ga obiskala prvič. Moji najljubši grški plaži sta nedvomno Myrtos na Kefaloniji in Paleokastritsa na Krfu, ki nas je v hudi vročini še najbolj osvežila,« nam je še zaupala simpatična glasbenica.

Akropola v Atenah velja za enega najbolj obiskanih starodavnih spomenikov na svetu.