»Življenje se mi je postavilo na glavo«

Kmalu bo minilo šest mesecev, odkar sta mladi argentinski pevecin njegovapostala oče in mama mali Isabelli. Prvič sta spregovorila o najsrečnejšem obdobju svojega življenja, malih sladkih radostih, ki jima jih prinaša njuna prvorojenka, in o prvem obisku Isaacovih staršev v Sloveniji.»Življenje se nama je po rojstvu otroka postavilo na glavo. Zdaj nisva več sama, odgovornost in skrb za to bitjece pa sta postali zvesta stalnica vsakega dne in tudi vsake noči. Ob Isabellinem rojstvu naju je preplavila neskončna sreča in oba se strinjava, da ni v življenju nič lepšega, kot je otrok. Vsak dan prinaša novosti in nova spoznanja,« uvodoma povedo mladi starši. Preden sta dobila ta naziv, sta se opremila z veliko teorije, vendar se strinjata, da se človek zares začne učiti z dnem, ko se otrok rodi. »Dan za dnem se soočava z novimi izzivi in spoznavava, da se mamica in očka rodita v srcu, ko gledata svoje majhno bitje,« praviNjuna deklica ju vsak dan znova polni z energijo in nič več ni pomembno, če se zgodi, da kakšno noč ne spita, vstajata ob najbolj nenavadnih urah ali pa zamudita topel obrok, ko si želi bitiv mamičinem ali očetovem naročju. Patricija nam zaupa, da ječudovit oče. »Ko je doma, sodelujeva pri vseh opravilih. Isabello skupaj kopava, Isaac ji rad prepeva, trudi se brati slovenske pravljice, kar se mi zdi še posebno lepo in ob tem uživam tudi jaz. Celo pleničke rad menja in se vedno trudi, da mala Isabella doživi še celo gledališko predstavo, preden je plenička zares zamenjana,« se zasmeji Patricija.Tudi Isaac rad pohvali svojo najdražjo, o kateri pove, da je najboljša mamica na širnem svetu. »Od trenutka, ko je izvedela, da je noseča, sem vedel, da bo čudovita mama. Vsak dan se je veliko gibala na svežem zraku, skrbela za zdravo prehrano in si močno prizadevala, da bi otročiček zdravo rasel. Vmes je zbolela in všeč mi je bilo, da se je odločila bolezen premostiti brez zdravil in po naravni poti, saj ni hotela ogrožati otroka. Pri porodu je bila močna in neustrašna. Njeno življenje je zagotovo dobilo povsem nove razsežnosti. Zdaj je mamica 24 ur na dan in ne ostane ji prav veliko časa zase, vem pa, da rada prebira knjige, kadar ji čas dopušča,« nam zaupa Isaac.Glede na to, da je dobil hčerko, prizna, da bo do nje vedno zaščitniški. »V resnici je tako, da sploh ni pomembno, ali je hčerka ali sin, v vsakem primeru se bom vedno trudil biti zvest spremljevalec in zaščitnik svojih otrok. Če zaščita pomeni skrb za otroka, skrb za varnost in neskončno ljubezen, potem je moj odgovor: vedno jo bom ščitil,« ljubeče pravi Isaac. Njuna deklica je priden otrok, še izvem. »Le redko joka in se veliko smeji. Je zelo radovedna in se kar naprej ozira okoli sebe, da bi ujela vse, kar je zanjo novo. Rada ima pozornost in predvsem to, da ji v vsakem trenutku prigovarjaš,« je ponosna mlada mamica, ki se vesolju zahvaljuje za to, da ju je Isabella izbrala za očeta in mamo. Ker pa je Isaac zaradi nastopov in drugih obveznosti veliko odsoten od doma, ji pomoč vedno prijazno ponudijo njeni starši in tudi stari starši. »Isabella se z njimi odlično počuti in se noro zabava,« še pove Patricija.Na Isaacov rojstni dan pa sta poleti Slovenijo prvič obiskala njegova oče in mama. Tudi zato, da sta spoznala vnukinjo. »Mislim, da je bil to najlepši rojstni dan, kar jih pomnim. Prvič s hčerko in z mojimi starši v kraju in državi, kjer zdaj živim. Moji starši še nikoli niso sedli na letalo, zato je bila to povsem nova izkušnja in izziv. Tokrat ju je gnala močna želja, da spoznata prvo vnukinjo. Ob pogledu nanjo sta oba zajokala in ji takoj povedala, sta potovala zanjo,« se obiska spominja Isaac. Ker prihaja iz velike družine, si želi več otrok, a vse ob pravem času.»Velika družina, veliko ljubezni,« se zasmejita in skrivnostno dodata, da bo naslednji otročiček na svet prijokal ob pravem času. Sicer pa bo Isaac v prihodnjih dneh objavil videospot za pesem Obljubi, ki ima zanj poseben pomen. Zadnje leto je namreč veliko sodeloval z glasbenimi kolegi, pesem Obljubi pa je odpel povsem sam. »Neskončno se veselim, da bom lahko to besedilo in sporočilnost pesmi delil med ljudi. Verjamem, da se bodo v njej našli vsi zaljubljeni in tisti, ki jim srce preveva upanje po večni ljubezni. Prihaja čas zime, in ker se je takrat še posebno lepo stisniti k ljubljenim in pomahati letu v slovo, verjamem, da bo moja nova pesem kot nalašč, da si v prihodnje obljubimo večno ljubezen,« še pove za konec.