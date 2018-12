!!! V krogec

Zavili so ga kot burek!

in njegovo izbrankoje sinček presenetil s prihodom na svet deset dni prej, kot sta pričakovala. To pa ni bilo edino presenečenje, ki ga je komik doživel tisti dan. Ker se je Kasper rodil s carskim rezom, ni smel biti zraven pri porodu.»Živčno sem hodil gor in dol, računal, da bo vse skupaj trajalo kakšno urico ... Nato so mi že po 20 minutah čakanja prinesli otroka, ga na hitro, povsem rutinsko zavili in oblekli, prisežem, da so bili videti kot tisti tip, ki ti zavije burek na Bavarcu. Dali so mi ga v roke – evo ti ga, znajdi se!« se pestrega petkovega dogajanja spominja srečni očka, ki je bil od šoka sprva čisto trd, saj je prvič držal tako malega otroka.»A sva se hitro ujela, po pol ure sva se znala že sama slikati,« je ponosen na najglasnejšega dojenčka v porodnišnici, ki mu je v hipu ukradel srce. »Vsi ti pravijo, da se boš takoj zaljubil v svojega otroka, in to popolnoma drži,« je povedal in priznal, da njegova glava še ni sposobna dojemati vsega, kar čuti srce. Bo pa več duhovitih izkušenj sveži očka nedvomno delil na katerem od prihajajočih stand up nastopov.