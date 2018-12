Razkošje Katarine Kresal in Mira Senice v Londonu

Za naslovko

Kraljevski pridih Princesa Katarina Karađorđević ni skrivala navdušenja nas našim priznanim oblikovalcem Movrinom in ga je pogumno ogovorila.

V znameniti londonski palači Institute of Directors je, direktorica britanske gospodarske zbornice v Sloveniji, gostila naše in angleške poslovne partnerje, umetnike in člane kraljeve družine.Skupaj z, direktorjem podjetja SRC.si, sta duhovito in spretno predstavila posameznike, ki gradijo uspešno kariero v Londonu.V zraku je bilo čutiti veliko poslovnega mreženja in sodelovanja, ki odraža odlično blagovno izmenjavo med Veliko Britanijo in Slovenijo.Glavni donator slovesne večerje je bil ljubljanski odvetnik, njegova partnericapa je z občutkom nagovorila povabljence. Uživali so v britanskih jedeh, sproščali začetno zadrego s srkanjem izbranega slovenskega vina in se trudili stkati čim novih priložnosti za donosne projekte.