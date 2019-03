Pred slovensko pevko velika preizkušnja

Regina se rada udeleži družabnih dogodkov, ki pa jih bo morala zaradi operacije do nadaljnjega izpustiti.

Nekaj šivov na kolenu, a na srečo nič usodnega.

Pevka, vsem poznana kot, je pred težko preizkušnjo, tako vsaj pravi sama. Zaradi operacije na kolenu mora mirovati, kar pa bo za to neizmerno aktivno Prekmurko velikanski zalogaj. Zdravniki so ji predpisali počitek, med pridnim upoštevanjem navodil pa pevki ne zmanjka smisla za humor.Pred maškarami se je tako na svoj račun pošalila z zapisom: »Za pusta bom … imela šive na kolenu. Še nekaj mesecev ne bom plesala, potem bom pa vse nadoknadila,« je spodbudno zaključila in razkrila, da je najtežji del rehabilitacije brezdelje.Tisti, ki jo poznajo, zelo dobro vedo, kako živahna je na plesišču. In prav ples bo najbolj pogrešala. Na srečo ji trenutna situacija ne povzroča bolečin, zato bo na prve poskočne korake toliko laže počakala. Si bo pa rehabilitacijsko obdobje zapolnila z miselnim delom, ki ga bo lahko opravljala tako sede kot leže.