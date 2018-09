Od zmedene Silvike do Venere v krznu

Veliko presenečenje na dvoru: ob Meghan mama

Vojvodinja Sussekška se je lotila svojega prvega dobrodelnega projekta, in sicer je podprla izdajo kuharice, ki so jo sestavile ženske, ki so preživele katastrofalen požar v londonskem stolpu Grenfell. Meghan jih je obiskala že pred časom in povedale so ji, da se dvakrat na teden dobijo v eni od kuhinj ter kuhajo in nato stvaritve skupaj pojedo. »Hrana nas pomirja, združuje, zbližuje,«