Ljubezenski odnos se včasih hitro spreobrne v obsojanje in prepire, za kar sta kriva oba, je prepričan priljubljeni glasbenik.

Naporno leto je za glasbenikom z nenavadnim imenom.je v 365 dneh obšel kar sto različnih lokacij, da bi razveselil ljubitelje svojih ritmov, in prišel je do spoznanja, da potrebuje drugačen pristop. »mi je dal koristen nasvet, naj se osredotočim na sestavo svojega benda, ki bo vnesel drugačno dinamiko in dvignil raven mojega ustvarjenja. Poslušal sem ga in se oborožil z odličnimi glasbeniki, tako da nas je po novem na odru osem. S spremljevalno ekipo jih štejemo dvanajst in potovanja po Sloveniji so postala zelo pestra. Naveličal sem se tudi klubskega nastopanja z dižejem, ampak sem dvignil kvaliteto, kar si moji zvesti oboževalci zaslužijo,« preseneti z novostmi. Ena od teh je tudi spot za pesem Kriva sva oba.Pokukali smo v zakulisje snemanja, kjer so se odvijali eni najbolj slikovitih prizorov v Challetovi karieri. »Prepričan sem, da je to eden mojih boljših spotov, saj se je videoprodukcija Square Me zelo potrudila. Snemali smo na različnih lokacijah, nekaj prizorov v dvoje smo uprizorili v mariborskem luksuznem apartmaju Unique Flat 22 mojega prijatelja. Prvi snemalni dan je trajal 12 ur, ob meni pa je zaigrala zelo prijetna mlada igralka, ki se je odlično vživela v vlogo mojega dekleta. Pesem namreč govori o ljubezenskih težavah, ki smo jih že vsi izkusili in za katere sta vedno potrebna dva. Lahko se še tako trudimo, prej ali slej bomo vsi zabredli v tegobe partnerskih zvez. Te so postale neizpeta tema, saj si nihče na začetku ne predstavlja, da se lahko iz nore zaljubljenosti odnosi spreobrnejo v prepire in dramo. Pravzaprav se je dobro čim prej sprijazniti s tem, da so vzponi in padci sestavni del življenja v dvoje in da je povsem odveč iskati razloge za nesoglasja le v drugem,« opozori na eno izmed največjih preizkušenj za obstoj sleherne zveze. Med drugim pa nam je mojster rim in ustvarjanja uspešnic zaupal, da je bil za dober končni izdelek tokrat izpostavljen prav posebnim okoliščinam. »Naslednji dan smo se odpravili na Nanos, ker smo želeli ujeti čarobnost sončnega zahoda. Preden nam je uspelo dobiti dobre posnetke, smo zmrzovali na neusmiljenem vetru. Bril je z več kot 60 kilometri na uro in skoraj nas je odpihnilo (nasmeh). Bili so težavni pogoji, a smo zdržali. Pomagali smo si tudi z dronom in tako ujeli bistvo moje čustvene zgodbe, v kateri se bo našlo veliko ljudi,« pove in nas povabi k ogledu.