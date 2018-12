Božič se po treh letih vrača v naš dom

Znova živimo in se praznikov veselimo!

Goran Šarac, Simona Weiss

V sredo je minilo tri leta, odkar je kraljica ljudskih src, pevka, izgubila boj z boleznijo. Možater njuna sinova,in, je njena smrt povsem zlomila. Letos so končno sprejeli, da je več ni, da morajo, z njo v srcih, živeti dalje. Tudi sinova sta očetu povedala, da se ne želita več oklepati žalosti.Ob obletnici slovesa je Goran ljubezni svojega življenja sporočil: »Bližal se je božični čas in sonce je že vzhajalo na obzorju mrzlega zimskega jutra. Še zadnjič te je pozdravilo in odpeljalo daleč v nebo. Odšla si mirno in blaženo, bolečina pa je kakor nož zarezala v naša srca. Tisto jutro sta te otroka pričakovala in upala, da boste skupaj krasili smreko in nato okušali čar božiča.Ta je nenadoma izginil iz našega življenja. Zdaj, po treh dolgih letih, se božič vrača v naš dom. Znova živimo in se praznikov veselimo tako kot nekoč. A ti, angel naš, čuvaj svoje fante, ki smo v mislih vedno s teboj.«