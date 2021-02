Če se ne povezujete s sabo, vas čakajo težki časi

SUSAN ASHLEY, DUHOVNA UČITELJICA IN TRANSKANAL ZA KASSANDRO

Kassandra, pripadnica bele in modre bratovščine, ki pomaga človeštvu in jo Susan kanalizira, pravi, da Shumannova resonanca Zemlje niha, ker se planet razvija, in čaka nas še več turbulence, ki jo bodo povzročili tisti, ki želijo ohraniti dvojnost na Zemlji, da lahko vladajo. Toda kljub temu nismo nemočni. Vedno lahko rečemo ne, sledimo svoji resnici, poznamo svoje pravice in pokličemo na odgovornost tiste, ki odločajo o nas.