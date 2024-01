Januar je najhladnejši mesec v letu na severni polobli in najtoplejši mesec na večini južne poloble, od koder na toplem soncu otoške države Mavricij pišem ta članek. Ne glede na to, na kateri polobli živimo, ima vesolje svoje letne čase. To so portali, ki nam dajejo univerzalna znanja in tehnike, da lahko vsak mesec dvignemo svojo zavest in frekvenco ter bolj zavestno in srečno kreiramo svoje življenje. Ni nam treba vsega narediti januarja V decembru si po navadi zadamo veliko novoletnih obljub, ki bi jih najraje vse izpopolnili že v januarju. Če opazujemo naravo, je pot od semena do ploda d...