Na duhovno pot je stopila po življenjskih prelomnicah, da bi preoblikovala sebe, zdaj želi s svojimi izkušnjami in spoznanji pomagati tudi drugim, predvsem ženskam. Poudarja, kako pomembno je vedeti, kaj si sploh želimo, da lahko spremenimo svojo realnost. Svetuje, kako lahko stopimo iz matrice in postanemo svobodni, pomirjeni, sproščeni in avtentični, tudi v svetu, ki se okoli nas tako hitro spreminja. Kako vemo, da smo v matrici? Matrica želi, da mislimo, da smo le svoje fizično telo, misli, čustva, da nimamo vpliva na svoje življenje. Na drugi strani imamo lahko svobodo, smo opazovalci, d...