Bučni recepti: slastne jesenske jedi (Suzy)

Morda vam je zmanjkalo idej, kako jih pripraviti, zato vam ponujamo nekaj zanimivih receptov, ob katerih so se nam pocedile sline. Še več jih lahko najdete na www.odprtakuhinja.si.

Pečena buča

Smešno preprosta jed bo iz pečice izvabila čudovite dišave, na krožnik pa prinesla okusen grižljaj, ki je lahko nadomestek krompirja.

Sestavine:

* 1 kg buče (muškatna ali katera druga velika buča)

* po želji dodatki: sol, poper, maslo, bučno olje, žajbelj

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 200 stopinj. Buči odstranimo semenje in jo razrežemo na večje kose, približno na 15 krat 15 cm.

2. Kose zložimo na pekač in ga porinemo v pečico za od 25 do 30 minut. V tem času se robovi zapečejo, porjavijo, buča se zmehča in malo zmanjša, iz pečice se vije čaroben vonj. Če želimo bolj zapečeno bučo, peko podaljšamo za 10 minut.

Bučo po želji začinimo z izbranimi dodatki in ponudimo po zeljni juhi kot prilogo. Preden pečeno bučo začinite po okusu, jo pokusite. Morda vam bo celo najljubša brez česarkoli.

Ješprenjeva kašota z bučo in žajbljem

Kašota imenujemo jedi, ki jih pripravljamo podobno kot rižoto, le da namesto riža uporabimo kašo. Kašota naj bo podobna mokri rižoti, to je takšna, ki jo ves čas lepo zalivaš in mešaš. Koščki buč, ki so šli prvi v kozico, so se spremenili v pire in obarvali kašoto, ješprenj je naredil nekakšno kremno povezovalno omako, vse skupaj zalivajte z žajbljevim čajem, da povežete bučo, ješprenj in žajbelj. Nastane imenitna jesenska jed.

Kašota

Sestavine za dve osebi:

* 100 g ješprenjeve kaše

* manjša hokaido buča

* vejica svežega žajblja

* žlička začimbne mešanice za zelenjavno juho

* čebula

* olje

* sol in poper

Priprava:

1. Ješprenj namočite čez noč, zjutraj sperite in odcedite.

2. Bučo razpolovite in z žlico odstranite vlaknasto sredico s semeni. Olupite jo in narežite na kocke.

3. Iz nekaj lističev žajblja in skodelice vode skuhajte žajbljev čaj. Čebulo nasekljajte in popražite na olju.

4. Dodajte dobro odcejeno ješprenjevo kašo, premešajte, da se naolji, in zalijte z žajbljevim čajem. Solite, poprajte in začinite z mešanico začimb za zelenjavno juho. Pokrito kuhajte pri nizki temperaturi in zalivajte z vročo vodo po potrebi.

5. Čez deset minut dodajte polovico narezane buče in čez deset minut še drugo polovico. Vmes bo treba večkrat premešati po dnu in paziti, da ne zmanjka tekočine, kot bi kuhali rižoto. Jed naj bo kremna, gosta, vendar naj se na krožniku razlije. Kuhate lahko bolj ali manj; če želite, da ostanejo bučke čvrste, jih preverjajte z vilicami in pravočasno umaknite lonec s štedilnika.

6. Za konec v ponvi segrejte olje in na močno razgreti maščobi na hitro ocvrite lističe žajblja. Na krožnikih okrasite s hrustljavim žajbljem in pokapljajte z aromatičnim oljem, v katerem ste ga ocvrli.

Zloženka s krompirjem in bučo

Skrivnost, kako narediš iz navadnega krompirja, zelišč in preliva občudovanja vredno jed, je v tanko narezanem surovem krompirju in počasni peki. Jed kroži tudi pod težko izgovorljivim imenom dauphinoise, za razliko od podobnega recepta za gratiniran krompir, se ta pripravlja iz surovega krompirja, med sestavinami ni jajc, sira, mleka ali masla, celo navaden krompir lahko nadomestite s sladkim. Za ta recept boste potrebovali višji pekač s pokrovom. Najboljša izbira je steklen za narastke, lahko pa običajnega pokrijete s kosom aluminijeve folije.

Zloženka

Sestavine za štiri osebe:

* 1 kg sladkega krompirja

* 2 rdeči čebuli

* 8 strokov česna

* 150 g indijskih oreščkov

* majhna hokaido buča

* žlica kvasnih kosmičev

* 300 ml rastlinskega mleka

* sol in sveže mleti poper

* vejica rožmarina

* šopek timijana

Priprava:

1. Najprej namočite indijske oreščke, nato olupite hokaido bučo, odstranite sredico in jo narežite na kocke. Timijan in rožmarin posmukajte s stebelc in nasekljajte. Olupite česen.

2. V blenderju gladko zmeljite na kocke narezano bučo, cel česen, rastlinsko mleko, kvasne kosmiče, namočene indijske oreščke (brez vode), sol in sveže mleti poper.

3. Prelijte v skledo in dodajte sveža zelišča.

4. Vključite pečico (na 180 do 200 stopinj).

5. Sladki krompir olupite in naribajte na tanke rezine. Sproti, da ne potemni, ga polagajte v skledo s prelivom in premešajte. Rezine krompirja naložite v pekač kot strešnike. Ni treba zlagati vsake rezine posebej, naj bodo vsaj približno poravnane.

6. Čebulo naribajte na rezine kot krompir, z njimi pobrišite preostanek preliva v skledi in naložite po krompirju.

7. Pokrijte pekač in pecite eno uro, nato še od 5 do 10 minut brez pokrova.

8. Ko je zloženka pečena, naj se malo ohladi, preden jo ponudite.

Bučni kroketi

Sestavine:

* 500 g buče maslenke

* jajce

* 50 g parmezana

* 2 žlici moke

* muškatni orešček

* sol

* panada

* 5 žlic moke

* jajce

* od 6 do 10 žlic belih krušnih drobtin

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija.

2. Bučo razpolovimo, iz nje z žlico postrgamo semena, jo narežemo na tanke rezine in jih razporedimo po pekaču. Posolimo in pečemo od 20 do 30 minut – toliko, da se buča povsem zmehča.

3. Rezinam nato z nožem odstranimo lupino, mesnati del pa vržemo v posodo.

4. Jajce ubijemo in ga stepemo. Polovico stepenega jajca zlijemo k buči, drugo polovico prihranimo za panado.

5. V posodo stresemo še 50 g parmezana in 2 žlici moke.

6. Dodamo sveže nastrgani muškatni orešček in od 1 do 2 ščepca soli.

7. Vse skupaj premešamo, nato pretlačimo s paličnim mešalnikom, da dobimo gladko zmes.

8. Testo se ob svaljkanju ne sme prijemati na prste. Če je premokro, dodamo še malo moke.

9. Testo razdelimo na 4 dele, vsakega po pomokani površini povaljamo v enakomerno debelo kačo, to pa narežemo na krokete enake dolžine.

Paniranje je povsem klasično, le da ga ponovimo dvakrat.

10. V prvi posodi pripravimo moko.

11. V drugi posodi stepemo jajce, dodamo tudi polovico jajca, ki je ostala od testa. Posolimo ga.

12. V tretjo posodo stresemo bele krušne drobtine.

13. Kroket povaljamo v moki, namočimo v jajcu in oblečemo v drobtine.

14. Kroket vrnemo v jajčno kopel in spet povaljamo v drobtinah.

15. Dvojno panirane krokete zbiramo na krožniku.

16. Cvrtje: v širši lonec vlijemo toliko olja, da lahko kroket prosto plava v njem.

17. Segrejemo ga na srednjo do visoko temperaturo. Ali je dovolj vroče, preverimo s kuhalnico – ročaj pomočimo v olje, in če se okoli njega delajo mehurčki, je v redu.

18. Krokete ocvremo v od 4 do 6 rundah. Ne smemo jih preveč natlačiti naenkrat, sicer se bo olje preveč ohladilo.

19. Ocvrte odlagamo v posodo, v kateri je nekaj plasti papirnatih brisačk.