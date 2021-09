Buče so odlično superživilo

Burek iz rumene buče

Rezanci v bučni omaki

Bučni njoki

Na krožniku nam v vsej svoji lepoti pričarajo jesen, hkrati pa so odlično superživilo, ki si ga lahko privoščimo tako v slanih kot sladkih jedeh. In kako Izbrati pravo bučo? Rebraste muškatne so najboljše za kremno juho, hokaido imajo izrazit okus in barvo, ko jih pečemo ali pripravljamo v rižoti, hruškaste maslenke pa se v shrambi dolgo obdržijo, ker vsebujejo od vseh buč najmanj vode. Na www.odprtakuhinja.si lahko najdete številne recepte, mi pa smo tokrat izbrali burek, rezance in njoke. Dober tek!* manjša maslena buča* čebula, česen, šopek peteršilja* pol žličke mlete kumine* pol žličke cimeta* žlica limonovega soka* sol in poper* 300 g bele moke* pol žlice jabolčnega kisa* četrt žličke soli* 200 ml sojinega jogurta* česen* četrt žličke soli1. Testo umesite s toliko mlačne vode, da postane voljno, elastično in ni več lepljivo. To bo kakšnih pet minut umirjenega gnetenja. Pokrijte ga s skledo in pustite pol ure.2. Medtem pripravite nadev. Potrebujete dobrega pol kilograma olupljene, očiščene in grobo naribane maslene buče. Čebulo, česen in peteršilj ločeno nasekljajte. Na olju popražite čebulo, dodajte česen, ko zadiši, dodajte cimet in kumino, pražite samo sekundo, nato vmešajte bučo, konkretno solite in poprajte. Pražite ob nenehnem mešanju deset minut pri srednji temperaturi, da se rahlo zapeče. Nikakor ne dodajajte vode, raje znižajte temperaturo. Ne sme se spremeniti v pire. Odstavite, vmešajte peteršilj, limonov sok in pustite, da se ohladi.3. Vključite pečico na 180 stopinj.4. Na pomokanem platnenem prtu razvaljajte in nato s pomokanimi rokami razvlecite testo čez vso mizo. Obtrgajte rob. Z ostrim nožem ga narežite v velikosti manjšega pekača, recimo 20 x 26 cm.5. Pekač namastite z oljem, na dno položite prvo plast testa, pokapljajte z oljem in tako naredite tri plasti. Na tretjo naložite približno eno petino bučnega nadeva, pokrijte s testom, pokapljajte z oljem, spet buče in tako naprej, dokler nadeva ne zmanjka. Zaključite s tremi plastmi testa. Tudi zgornjo plast dobro pokapljajte z oljem. Kjer pride testo na testo, bodite radodarni z oljem, kjer je med dvema listoma nadev, ga je lahko manj.6. Pecite v prej ogreti pečici približno 20 minut, da je povrhu prave barve. Vroč burek ponudite s hladnim slanim jogurtom, v katerega ste vmešali stisnjen česen.Vsaka buča je rahlo drugačna, zato priporočamo, da spremljamo napredek med peko. Recept je spisan za bučo hokaido, ki je sama po sebi precej mehka, tudi njena lupina je užitna, kar ne velja za druge buče. Lahko pa seveda vsako olupimo, razrežemo in spečemo v rezinah ali koščkih. Tako bo pečena hitreje, vendar je opisani način zelo priročen, saj imamo tako manj dela. Za bučni pire ne priporočamo kuhanja v vodi, saj bo buča postala preveč vodena, s peko pa se bo odvečna voda sama izločila.* 250 gramov rezancev* žlica rastlinske margarine* 3 žlice drobtin* žlica olja* sol, poper po okusu* 3 stroki česna* lonček bučnega pireja* lonček nesladkanega rastlinskega mleka* muškatni orešček* dimljena paprika, peteršilj* po želji: veganski kremni sirček ali parmezan1. Rezance skuhamo v osoljeni vodi al dente. Lonček vode od kuhanja prihranimo in rezance odcedimo.2. V ponvi raztopimo žlico margarine in na njej popražimo 3 žlice drobtin, da potemnijo in postanejo hrustljave.3. V posodi na žlici olja prepražimo 3 sesekljane stroke česna, dodamo lonček bučnega pireja in lonček neslad­kanega rastlinskega mleka. Po okusu dodamo sol, poper, muškatni orešček in dimljeno papriko in vse skupaj pokuhamo, da dobimo gosto omako. Po želji lahko dodamo še žlico veganskega kremnega sirčka ali parmezana.4. Ko se omaka pokuha, stresemo vanjo rezance in po potrebi prilijemo še malo vode, v kateri so se kuhali. Tako se bo omaka lepo prijela na rezance.5. Postrežemo z žlico popraženih drobtin in malo sesekljanega peteršilja.Namig: Kako porabiti obilje buč? Bučo prerežemo na pol, odstranimo semena in približno uro pečemo v pečici, segreti na 180 stopinj, da se zmehča in lupina potemni. Nato lupino preprosto potegnemo z mesa, to pa s paličnim mešalnikom zmeljemo v gladek pire.* 50 dag olupljene in očiščene buče (hokaido, muškatna, maslenka)* tri žlice drobno naribanega parmezana* ostra moka* ​muškatni orešček* dve žlici oljčnega olja* nekaj lističev žajbljaBučo narežemo na večje kose in kuhamo v soljeni vodi kakšnih deset minut. Odcedimo in nekaj časa pustimo na cedilu, da odteče vsa tekočina. Bučo pretlačimo z vilicami in dodamo parmezan. V maso za njoke naribamo muškatni orešček, sol pa ni potrebna, ker je parmezan običajno dovolj slan. Zdaj postopoma dodajamo moko, in sicer toliko, da lahko s pomokanimi rokami oblikujemo svaljek. Testo naj bo precej mehko. Pustimo deset minut, da se moka napne, nato pa razrežemo na koščke in med dlanmi posvaljkamo kratke, debelušne svaljke. Drugega za drugim spuščamo v vrelo soljeno vodo. Ko so vsi v loncu, temperaturo znižamo, tako da voda le lahno vre. Praviloma so kuhani, ko izplavajo. Pobiramo jih s penavko in odcedimo na cedilu. Na olju popražimo sveže lističe žajblja in s tem zabelimo njoke.