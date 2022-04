BQL kot Duo Platin: navdušila celo original

Rok in Anej Piletič sta se nastopa lotila zelo resno, tako kot vsakega doslej. »K imitacijam pristopava spoštljivo, saj se zavedava, da so morali originali trdo garati in pustiti neki pečat, da se lahko zdaj mi preoblačimo vanje in zabavamo ljudi. Pri vsakem nastopu se drživa načela, da želiva počastiti tistega, ki je napisal ali izvedel to pesem. Ob tem pa nočeva, da bi imel kdo občutek, da se iz njega norčujeva, ker tudi midva ne bi bila vesela, če bi se kdo delal norca iz naju. Glasbeniki se moramo podpirati,« sta odločna brata.

Z njunimi besedami se v celoti strinjata Simon in Diana Gomilšek. Že več tednov sta v tujini, kjer nastopata, in sta si vzela čas, da si ogledata prvo tovrstno imitacijo. »Nad BQL sva bila navdušena, saj sta se nama glasovno in gibalno zelo približala. Ujela sta nekaj najbolj značilnih in prepoznavnih gest ter vokalnih posebnosti. Edina očitna razlika je bila v postavi, kajti Diana nikoli ni imela toliko kilogramov,« se nasmehne Simon in se dotakne bolj neprijetnega dela nedeljske oddaje.

BQL sta se originalu nevarno približala.

»Fanta sta se res potrudila in vse naredila z odliko, potem pa so prišli na vrsto žiranti in z nekaj komentarji uničili njun nastop. Ne razumem, kako zmorejo s tako lahkoto žaliti naju, ki sva povsem legitimno zmagala na EMI in ponosno zastopala Slovenijo na Evroviziji. Oni pa s primitivnimi izjavami udrihajo po naju, kot da sploh ne obstajava. Že vso kariero pošteno delava in se preživljava izključno z glasbo, potem pa sva deležna tako nizkotnega obračunavanja. Človeška zloba res nima meja in žal so celo ljudje na sceni brez razloga nastrojeni proti kolegom. Na koncu so sicer zmagali pesem, kakovosten nastop in zabava, zato se bova raje spominjala prikupnih bratov kot neokusne komisije,« povzame dogajanje na ZOISG moški del Dua Platin.