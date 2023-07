Bojan Cvjetićanin: Žene nas ljubezen do življenja (Suzy)

Fantje vlivajo upanje, da se mladi povezujejo v močno skupnost, ki ji ni vseeno za prihodnost, čeprav so jim predhodne generacije zapustile razdejanje. V poplavi starlet in umetelno ustvarjenih spletnih vplivnežev smo dobili vzornike, ki ne ponujajo kode za popuste, ampak pomembna glasbena sporočila o vrednotah. Prvi glas in stas skupine nam je sredi turneje po Sloveniji in Evropi za Astro Suzy zaupal, o čem tuhta, kako se angažira in zakaj je blagodejno poglobiti duhovno znanje.

O čem razmišljate predstavniki novega vala, nove generacije? Kakšen je vaš odnos do dinamike v družbi, klimatskih sprememb, prežečih družabnih omrežij, skratka vsega, kar bremeni sodobnega človeka?

Po eni strani smo sami vpleteni v vse procese, ki aktivno in kontinuirano podaljšujejo težave, o katerih govorite. Po drugi strani se jih globoko zavedamo in nas je strah vsega, kar prihaja. Zdi se mi, da je v naši generaciji želja po spremembah zelo močna. Našel se je univerzalni jezik mladine, ki se je povezala na osnovi tega, da se počuti dolžna in sposobna spremeniti stvari na bolje. Pesem Novi val govori ravno o tem. Pripravljeni smo proslavljati to skupno moč, saj nas opogumlja ideja, da nismo sami. Hkrati vemo, da smo prisiljeni nekaj storiti, ker je pred nami nekdo konkretno 'zajebal'.

Joker Out

V vaši uspešnici Novi val se že v prvem verzu sprašujete, kam od tu naprej. Poznate odgovor?

Če želimo storiti vse drugo kot sežgati obzorje, je edina pot k skupnosti, odmiku od egocentrizma in pogled v skupno dobro.

Joker Out

Ostaniva pri himni generacije ljubezni, kot ste poimenovali svoje vrstnike in zveste podpornike. Močan in skrb vzbujajoč je stavek: 'Včeraj smo rojeni in že vsega krivi mi'. Dobili ste klavrno doto prednikov. Kako se ubraniti, da ne zavzamete vloge žrtve, ampak se aktivno vključite v ustvarjanje svetlejše prihodnosti?

Odlično vprašanje! Težko bi karkoli spremenili na bolje, če bi se oblekli v žrtveni plašč. Že to, da je v zadnjih letih postalo jasno, da prihaja do upora ljudi, ki jim je dovolj, vliva optimizem. Ko se postaviš v vlogo tistega, ki nosi neko žezlo kot sinonim vodila k spremembam, se odmakneš od žrtve. In vsak od nas v tej skupnosti ga nosi. V resnici zavzemamo držo tega, da je družba trenutno žrtev in je naša naloga, da jo branimo.

