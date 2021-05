Boginja popa se ne da

Cher in Sonny na vrhuncu priljubljenosti Foto: Profimedia

Pred kratkim je nastopila v videospotu pevke Pink in kaže, da se še dolgo ne bo resnično upokojila. Kmalu bo praznovala 75. rojstni dan, v svetu glasbe pa je aktivna že 58 let.Rodila se je kotočetu armenskega in materi nemško-indijanskega porekla. Še preden je dopolnila leto dni, so se starši ločili, z mamo pa sta živeli v hudi revščini in Cher se je pozneje spominjala, da je morala na stopala natakniti elastiko, ki je razpadle čevlje obdržala na nogah. Pri šestnajstih je pustila šolo in se odselila iz mamine hiše ter se skupaj s prijateljico podala proti Los Angelesu. Tam je hodila na učne ure igranja ter plesala v klubih, kjer je menda brez zadržkov pristopila k vsakemu, za katerega je posumila, da ji utegne pomagati pri karieri.je spoznala, ko je postala njegova čistilka, on pa jo je predstavil svojemu šefu, ki je bil pomemben producent. Začela sta nastopati skupaj, ker jo je pred nastopi mučila huda trema. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja sta postala ikonični duo, ko pa sta se razšla, je ustvarjala po svoje. Izkazala se je celo kot igralka in prejela oskarja. Leta 2002 je naznanila upokojitev, a si je od tiste poslovilne turneje, ki je trajala tri leta, premislila že vsaj trikrat.