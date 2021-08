Bogata zbirka steklenic po praznovanju Ladove izbranke

anela in lado praznovanje steklenice

Lado in Anela se znata zabavati v velikem slogu.

Priinje vedno vse na svojem mestu, kar niti ne preseneča glede na dejstvo, da sta oba esteta. Tudi zaključni prizor veličastnega slavja ob 30. rojstnem dnevu dvakratne mamice je v znamenju stilske dovršenosti in fotografske idile.Kot da čarobni razgled z vrta luksuzne vile sredi Toskane ni zadosti, je par poskrbel še za pravo zbirko ljubiteljev steklenic. Anela je namreč za okroglo življenjsko obletnico v Italijo povabila družinske člane in najožje prijatelje, ki so ji pomagali obeležiti ta nepozabni trenutek.Čeprav je po grlu steklo veliko penečega se in drugega vina vseh barv, je praznovanje minilo spodobno, brez pijančevanja. Se je pa glasno prepevalo in ognjevito plesalo, kar se za temperamentno okolje, v katerem je zabava potekala, povsem spodobi.