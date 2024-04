Kakršna mati, takšna hči (Suzy)

Voditeljica in profesorica portugalščine se ravna po letnih časih. Poleti najraje preživlja proste trenutke na morju, pozimi se z užitkom odpravi na sneg, če ji vremenski pogoji to dopuščajo. Tokrat je Blažka Müller ujela še zadnje smučarske radosti in veseli jo, da ima ob različnih aktivnostih najboljšo družbo. Namreč tudi njena hči Stela Danica se navdušuje nad aktivnostmi v naravi. Po mamici je podedovala lepoto in navdih za estetiko, zlahka pa bi ju zamenjali za sestri.

Sposodili sta si verze Jureta Koširja, ki pravi, da 'včasih smuča hit', včasih pa počas'.

Radi imata barve, različne kroje in se večkrat podobno oblečeta, naj bo na plaži ali na zasneženih strminah. Druga drugi dajeta navdih in si stojita ob strani, ko je najtežje. Njuno zavezništvo je dragoceno, saj z njim sporočata, kako pomembno je ohraniti pristne družinske vezi.