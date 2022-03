Kuharski mojster Bine Volčič ima vsega dovolj. Mesta, stresa, vrveža, predvsem pa tega, da je malo tu in malo tam. Odločil se je, da vse združi na eni lokaciji, zato mora biti ta še posebno čudovita. In takšno je našel v Prekmurju, kamor se bo z družino zdaj preselil. Priprave na ta pomembni življenjski preskok so v polnem teku in vsi štirje se veselijo novih podvigov. Sodnik šova MasterChef zatrjuje, da sta družina in kuhinja njegov svet, kar je še dodatna motivacija, da ustvarijo edinstveno zgodbo. Z ognjem v očeh in srcu se mojster kulinaričnih podvigov posveča novemu projektu. Na njiho...