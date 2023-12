Bilo je nekoč: Tyra Banks (Suzy)

Rodila se je v Kaliforniji in ima pet let starejšega brata, a ko je dopolnila šest let, so se starši ločili. Kot model je začela nastopati pri petnajstih in se leto pozneje preselila v Milano. Leta 1991 je v Parizu nastopila že na 25 modnih revijah na tednu mode.

Kot deklica je bila grdi raček, potem pa pri enajstih v treh mesecih zrasla za 7 centimetrov in izgubila 15 kilogramov.

Prvo vlogo je dobila ob Willu Smithu v Princu z Bel-Aira.

Morda se je spomnite tudi iz filma Dobre mrhe?

Bila je med prvimi temnopoltimi manekenkami in orala ledino, saj se je pojavila na naslovnicah vseh največjih revij. Zaključila je kratko neuniverzitetno izobraževanje o menedžmentu na Harvardu. Začela se je pojavljati tudi kot igralka in zasnovala resničnostni šov Ameriški top model, ki ga je uspešno ustvarjala kar 15 let in 24 sezon. Ustvarila je svojo kozmetično linijo, nastopala v videospotih in celo posnela nekaj singlov, napisala tri knjige, o blagovnih znamkah pa je poučevala celo na Stanfordu.

Za svojo oddajo je prejela emmyja.

Kar dolgo je ljubila Erika Aslo.

Glavni moški v njenem življenju je zdaj York.

Njen najbolje znani partner je bil norveški fotograf Erik Asla, s katerim sta leta 2016 dobila sina, ki ga je rodila nadomestna mati, a sta se pozneje razšla.