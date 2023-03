Bilo je nekoč: Richard Gere

Triinsedemdesetletni igralec še vedno pogosto nastopa v romantičnih komedijah, zdaj ga gledamo v filmu Mogoče te vzamem. V šoli je igral trobento in bil zelo dober v gimnastiki, za slednjo je dobil tudi štipendijo in študiral filozofijo, a študija ni dokončal.

Leta 1973 je zaigral v odrski izvedbi Briljantine, potem pa na odru med prvimi upodobil homoseksualni lik v vlogi žrtve holokavsta. Proslavil se je s filmom Ameriški žigolo leta 1980, ki mu je sledil Častnik in gentleman, med zvezde pa ga je izstrelil film Čedno dekle, pri katerem je sodeloval tudi kot skladatelj in izvajalec glasbe.

Je budist in velik zagovornik pravic Tibetancev ter nasprotnik ravnanja Kitajske, poročen je bil trikrat in je oče treh sinov. Le s prvo ženo, Cindy Crawford, ni imel otrok, zdaj pa je že pet let srečen s špansko aktivistko Alejandro Silva.

Že mlad je postal seks simbol.

Navdušil je v noir filmu Ameriški žigolo.

Igral je tako kralja Davida kot Lancelota.

Z Julio Roberts sta leta 1990 zaigrala v Čednem dekletu, osem let pozneje pa v Pobegli nevesti.

S Cindy sta bila poročena le štiri leta in v tistem času veljala za najlepši hollywoodski par.

V filmu Zaplešiva se je vrtel z Jennifer Lopez.

Z dalajlamo sta velika prijatelja.