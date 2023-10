Bilo je nekoč: Neve Campbell (Suzy)

Njena mama je nizozemska učiteljica joge in psihologinja, njen oče pa škotski učitelj igre. Tudi mamini starši so imeli igralsko šolo, zato ne preseneča, da se je v Kanadi rojena lepotica odločila za igro. Potem ko jo je pri šestih letih na predstavi Hrestač očaral balet, ga je trenirala do 15. leta, ko se je zaradi številnih poškodb predala igri.

V nadaljevanki Miza za pet je igrala drugorojeno Julio, ki je skupaj s starejšim bratom morala po smrti staršev poskrbeti za sorojence.

Suzie v filmu Divje strasti so kritiki označili za enega najbolj zanimivih likov na platnu.

V filmu Plesni ansambel, ki govori o baletni hiši in ga je tudi producirala, je spet stopila v baletne copatke.

Nase je opozorila kot Julia Salinger v nadaljevanki Miza za pet in v filmu Čarovnice. Svetovno slavo je dosegla kot neuničljiva Sidney Prescott v franšizi Krik, ki pa jo je letos zapustila zaradi plačnega razkoraka. V devetdesetih letih smo jo videli še v Studiu 54 in Divjih strasteh. Pozneje je nastopala v londonskem gledališču Old Vic, navdušila pa spet v Netflixovi Hiši iz kart. Dvakrat ločena je naposled našla srečo v objemu angleškega igralca JJ-ja Feilda, s katerim živi v Londonu. Njen prvi sin Caspian je ravno dopolnil enajst let, posvojeni Raynor pa ima pet let.

S partnerjem živi v Londonu, kjer ji je najbolj všeč to, da je ne zasledujejo paparaci.

V akcijskem filmu Nebotičnik je igrala z Dwaynom Johnsonom.